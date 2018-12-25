В Дагестане обрушился мост

Автомобильный мост в дагестанском Буйнакске, который планировали отреставрировать к Новому году, рухнул за несколько дней до запуска. Об этом сообщает "ФедералПресс".
Портал отмечает, что до этого 10 лет мост находился в заброшенном состоянии. Деньги на его ремонт собирали всем городом. При обрушении конструкции пострадали три человека.
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