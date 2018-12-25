В Набережных Челнах мужчина зарезал отчима и совершил суицид

Житель Набережных Челнов напал на своего отчима с ножом в ходе ссоры и убил его, сообщает портал inkazan.ru со ссылкой на газету "Вести Камаза".
Тело мужчины было обнаружено в квартире жилого дома на 8 этаже. Во дворе дома полицейские обнаружили труп самого убийцы – по предварительным данным, он совершил суицид. Что стало причиной конфликта – выясняют следователи.
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