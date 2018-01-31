Банкир дал отпор грабителям и получил пулю в лоб в центре Москвы

Днем 31 января возле бизнес-центра "Святогор" в центре Москвы произошла стрельба. Двое нападавших в масках пытались отобрать у бизнесмена сумку с крупной суммой денег, однако тот дал отпор.

Стрельба в центре столицы произошла на глазах у многочисленных очевидцев. Свидетели рассказали, что нападавших было двое, их лица скрывали маски. Сообщается о по меньше мере пяти выстрелах. Мужчина, на которого было совершено нападение, выжил.

"По предварительным данным, 31 января 2018 года у входа в бизнес-центр, расположенный вблизи улицы Летниковской в городе Москва, неизвестные совершили не мене трех выстрелов в мужчину 1974 года рождения", – цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову. Поступают и другие подробности произошедшего.

Сообщается, что нападавшие хотели отобрать у мужчины сумку с крупной суммой денег, однако получили отпор. Он открыл ответный огонь по стрелкам, передает Telegram-канал "112". Мужчина госпитализирован. Очевидцы рассказали, что он получил ранение в живот, руку и голову.

Удалось установить личность пострадавшего – им оказался бывший совладелец одного из столичных банков Александр Осетров, сообщает Telegram-канал Mash. Сейчас мужчина занимается предпринимательской деятельностью. Полиция не исключает, что нападение было связано именно с этим обстоятельством. Правоохранительные органы рассматривают версию о попытке заказного убийства, передает "Газета.ru".

Около бизнес-центра «Святогор-4» в Москве произошло покушение на бывшего совладельца НСТ-Банка https://t.co/F2UZqFg5sB pic.twitter.com/6RhS6Xml2P — Преступная Россия (@crimerussia) 31 января 2018 г.

Стрелки приехали к бизнес-центру на автомобиле, однако бросили его после нападения. "Стреляли прямо под моим окном, из него было видно, как уже убегали", – цитирует Telegram-канал Varlamov News одного из свидетелей. Полиция разыскивает злоумышленников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".