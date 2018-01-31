В Домодедово пассажиров заперли в самолете на пять часов

Ранним утром 31 января в аэропорту Домодедово случилось ЧП. По неизвестным причинам лайнер Azur Air, который должен был отправиться в путь в 05:30 мск, был остановлен прямо перед взлетом.

О происшествии сообщил мужчина, чья жена находится в салоне самолета. По его словам, сбой может быть связан с техническими неполадками.

Пассажиров вот уже почти пять часов не выпускают из лайнера, передает РЕН ТВ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В пресс-службе воздушной гавани прокомментировали ситуацию. "Аэропорт все рейсы обслуживает штатно. Причину изменения времени вылета рейса необходимо уточнять у авиакомпании", – отметил представитель Домодедово в беседе с Dni.Ru.