Умер основатель IKEA

На 92-м году жизни скончался известный предприниматель, основатель сети магазинов IKEA Ингвар Кампрад. Сообщение о его кончине появилось на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

Причины смерти не сообщаются. Кампрад считается одним из самых величайших предпринимателей XX века.

The founder of IKEA and one of the greatest entrepreneurs of the 20th century, Ingvar Kamprad, has passed away at the age of 91. pic.twitter.com/DxyALH1LQ9