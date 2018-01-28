На чемпионате мира умер российский лыжник

Российский лыжник Андрей Шамшурин умер во время марафонской гонки на Чемпионате мира среди ветеранов в США. По предварительным данным, он скончался за несколько километров до финиша.
Близкие спортсмена собирают деньги на транспортировку тела в Россию, передает портал "Лыжный спорт". Причина смерти не называется.
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