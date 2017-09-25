В Люблинском пруду трое суток плавал труп

На юго-востоке столицы обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, тело трое суток пролежало в Нижнем Люблинском пруду, передает "360". На вид погибшему – около 50-60 лет. Его личность устанавливается. Труп отправили на экспертизу. Отмечается, что на лице имеются ссадины.
Актриса недоумевает, почему звезду "Дома-2" не вышвыривают с мероприятий
Оказывается, шоумен и артистка крутили роман
Актриса предложила репортерам купить ей сигарет
Сегодня, 25 сентября, наследнику артистки исполнилось бы 27 лет