В Люблинском пруду трое суток плавал труп

На юго-востоке столицы обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, тело трое суток пролежало в Нижнем Люблинском пруду, передает "360". На вид погибшему – около 50-60 лет. Его личность устанавливается. Труп отправили на экспертизу. Отмечается, что на лице имеются ссадины.