Под Москвой 10-летний ребенок умер из-за освежителя воздуха

В Ногинске обнаружено тело десятилетнего мальчика. Рядом с трупом лежали несколько разных баллончиков, в том числе дихлофос и освежители воздуха, передает "5 канал".

По предварительным данным, два школьника нюхали аэрозольные вещества, после чего потеряли сознание. Одному из мальчиков медики успели помочь. Обстоятельства трагедии выясняются.