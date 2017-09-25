Под Москвой 10-летний ребенок умер из-за освежителя воздуха

В Ногинске обнаружено тело десятилетнего мальчика. Рядом с трупом лежали несколько разных баллончиков, в том числе дихлофос и освежители воздуха, передает "5 канал".
По предварительным данным, два школьника нюхали аэрозольные вещества, после чего потеряли сознание. Одному из мальчиков медики успели помочь. Обстоятельства трагедии выясняются.
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