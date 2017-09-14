В Москве эвакуируют школы после сообщений о бомбах

В Москве 14 сентября были эвакуированы несколько школ. Неизвестные сообщают о бомбах в учебных заведениях.

По данным Telegram-канала Mash, тревога была объявлена на семи объектах. Предположительно, число анонимных сообщений о минировании может возрасти.

Всего за сутки проверили более 70 зданий в городе, передает телеканал "360". Информация о случившемся устанавливается.