Москвич изрезал ножом приемного сына

Житель столицы напал с ножом на приемного сына. Инцидент произошел в поселке Ватутинки. Мужчина нанес пасынку три ранения, передает агентство "Москва".
Преступник скрылся на автомобиле Changan. Полицейские уже приступили к розыску нападавшего. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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