Москвич изрезал ножом приемного сына

Житель столицы напал с ножом на приемного сына. Инцидент произошел в поселке Ватутинки. Мужчина нанес пасынку три ранения, передает агентство "Москва".

Преступник скрылся на автомобиле Changan. Полицейские уже приступили к розыску нападавшего. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.