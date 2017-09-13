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Происшествия

Москвич изрезал ножом приемного сына

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Житель столицы напал с ножом на приемного сына. Инцидент произошел в поселке Ватутинки. Мужчина нанес пасынку три ранения, передает агентство "Москва".

Преступник скрылся на автомобиле Changan. Полицейские уже приступили к розыску нападавшего. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

13 сентября 2017, 21:43

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