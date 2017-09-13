Ревнивый москвич застрелил любовницу на улице

На юге столицы 40-летний мужчина из ревности застрелил свою 32-летнюю подругу. Инцидент произошел возле жилых домов на Коломенской улице, передает ТАСС.

От полученных ранений пострадавшая скончалась до приезда скорой. Мужчина задержан, он ждал полицию на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что накануне вечером любовники поссорились.