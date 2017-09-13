В Москве на 61-м году жизни умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко. В нижней палате парламента она представляла Томскую область, была членом фракции "Единая Россия". Причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает ТАСС.
"Родственники хотели, чтобы Ирина Дмитриевна была похоронена в Томске", – заявил заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных. Дата прощания с Евтушенко будет объявлена позже.
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