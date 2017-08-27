Три альпиниста погибли в Альпах

В национальном парке Ademello Brenta Park в итальянских Альпах погибли три альпиниста, передает РИА Новости. Сообщается, что двое из погибших находились в связке из девяти идущих на вершину экстремалов и сорвались в расщелину в леднике, где и погибли на месте. Ясности с причинами смерти еще одного человека пока нет. По некоторым данным, он также пострадал при падении, однако выжил. Спасателям удалось оказать ему помощь, но позже от полученных травм альпинист все же скончался.

