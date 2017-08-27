В США умер легендарный режиссер

В В Шерман-Оукс в окрестностях Лос-Анджелеса в возрасте 74 лет умер легендарный режиссер Тоуб Хупер, передает издание Variety. Именно он в 1974 году создал картину "Техасская резня бензопилой", которая оказала крайне значительное влияние на жанр. Еще одной классической картиной ужасов, созданной Тоубом Хупером, стал "Полтергейст" 1982 года. Также он участвовал в съемках культового сериала "Байки из склепа".
Телеведущий объяснил свою позицию
Поклонники в восторге от чувства юмора ведущей
Стали известны подробности расправы над молодым парнем в Москве
После триумфального возвращения легендарный боксер вновь завершил спортивную карьеру