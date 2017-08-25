Избитый на месте убийства Немцова волонтер умер

В одной из московских клиник умер активист, которому сломали нос на месте убийства Бориса Немцова. Инцидент произошел несколько дней назад на Большом Москворецком мосту, передает URA.RU.

Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу, оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. Через несколько дней мужчина обратился в клинику для исправления последствий перелома. 23 августа он умер. По предварительным данным, мужчина скончался из-за оторвавшегося тромба".