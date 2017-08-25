Известный голливудский актер умер от рака

В США скончался актер-комик Джей Томас. Ему было 69 лет. В последние годы артист боролся с раком, передает РИА ФАН со ссылкой на The Daily News.

Джей Томас наибольшую известность получил благодаря главной роли в сериале "Рэй Донован". Он снялся в 89 фильмах и сериалах, наиболее известные из них комедии "Мерфи Браун" и "Чирс". На Аллее славы в Голливуде есть звезда в его честь.