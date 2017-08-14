На Казанском направлении ж/д произошел сбой в движении поездов

На Казанском направлении железной дороги в Москве произошел сбой в движении поездов. Электрички были обездвижены почти на час. По предварительным данным, причиной происшествия стал обрыв кабеля.

"Жара, духота, люди пытаются сами выбраться на пути под проезжающие мимо поезда. Застряли в сторону области на перегоне между станциями Выхино и Косино", – сообщают очевидцы. Движение было восстановлено спустя 50 минут. К этому моменту некоторым пассажирам удалось выбраться из электропоезда.