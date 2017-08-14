Белковая диета довела спортсменку до смерти

Миган Хеффорд была обнаружена без сознания в своей квартире агентом по недвижимости, проводящим инспекцию. На следующий день она умерла в больнице.

Австралийская культуристка Миган Хеффорд умерла в больнице. В свидетельстве о смерти причиной гибели 25-летней спортсменки указаны "прием бодибилдинговых добавок" и ранее недиагностированное состояние, сообщает The Sun.

Миган страдала генетическим расстройством, в результате которого ее организм не расщеплял поступающие с пищей белки. Однако спортсменка, чтобы прийти в форму после рождения двоих детей, села на строгую диету и стала употреблять в пищу только белки. Нарушение цикла мочевины, которым страдает примерно один человек из восьми тысяч, вызвало накопление аммиака в ее крови и мозговой жидкости.

Кроме белкового питания, Миган дважды в день занималась в спортзале. Она неоднократно жаловалась на плохое самочувствие, но ни сама спортсменка. ни ее близкие большого значения недомоганиям не придавали. Миган и не подозревала, что ее организм просто не может усвоить такое количество белковых продуктов, особенно в сочетании с постоянными физическими нагрузками.

По словам Мишель Уайт, мамы Миган, ее дочь не выглядела больной. Она была красивой. "Потерять Миган – это так ужасно, и я все еще не могу поверить, что она ушла, но я должна сосредоточиться на позитиве, который у меня связан с проведенными с ней 25 годами. Она не знала, что ее век будет таким коротким", – сказала Мишель.