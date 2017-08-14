В центре Москвы обнаружили мертвого мужчину

Вблизи жилых домов в Спасском тупике в центре столицы прохожие обнаружили мертвым мужчину 55-60 лет, передает агентство городских новостей "Москва". При визуальном осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было.

Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.