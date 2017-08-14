В центре Москвы обнаружили мертвого мужчину

Вблизи жилых домов в Спасском тупике в центре столицы прохожие обнаружили мертвым мужчину 55-60 лет, передает агентство городских новостей "Москва". При визуальном осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было.
Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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