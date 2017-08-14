Москвич получил ножевое ранение после встречи с бывшей женой

Вечером 13 августа в полицию обратилась жительница дома, расположенного на Большой Черкизовской улице на востоке Москвы. Она сообщила стражам порядка, что в ее квартире ранили человека. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте безработного мужчину 1983 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди.

"Потерпевшего доставили в медучреждение, а заявительницу задержали – полиция подозревает ее в совершении указанного преступления", – цитирует агентство городских новостей "Москва" пресс-службу столичного управления МВД. По имеющимся данным, женщина пришла домой и застала мужа с его бывшей женой, после чего взялась за нож.