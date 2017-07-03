Боевики на верблюдах похитили 40 женщин и детей

В Нигере боевики на верблюдах совершили нападение на деревню. В результате погибли девять мужчин, в заложники захвачены порядка 40 женщин и детей.

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Местные власти подозревают, что за нападением стоят члены террористической организации "Боко Харам", которые неоднократно вторгались в страну с территории Нигерии, передает Reuters. С 2015 года эта группировка подчиняется запрещенному в России террористическому объединению "Исламское государство".