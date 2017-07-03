Водопроводчики спасли москвичку от изнасилования

В центре столицы сотрудники Мосводостока спасли женщину от насильника. Инцидент произошел на пересечении проспекта Мира и Водопроводного переулка.
Злоумышленник подкараулил москвичку рано утром и предложил сесть в автомобиль. Женщина отказалась и попыталась уйти, однако преступник догнал ее, избил и порвал одежду, передает РЕН ТВ.
Услышав крики, сотрудники Мосводостока пришли на помощь пострадавшей, но насильник успел скрыться с места происшествия. Позже его задержали правоохранители.
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