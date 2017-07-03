Умер известный по роли Уго Фантоцци итальянский актер

В Италии скончался 84-летний комедийный актер Паоло Вилладжо. Он умер в римской больнице "Джемелли". Артист был госпитализирован два дня назад, передает RT со ссылкой на местные издания.
Всемирную известность Паоло Вилладжо принесла роль Уго Фантоцци. Кроме того, он является лауреатом премии имени Гоголя как лучший переведенный писатель.
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