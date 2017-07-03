В столичной больнице пьяный пациент избил медбрата

В приемном отделении одной из столичных больниц мужчина набросился на медбрата. Инцидент произошел на улице Стромынка, передает агентство "Москва".
Установлено, что нападавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У медика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
В настоящее время злоумышленник задержан. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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