Умер Яковлев из "Иванушек" "Буря века" в Москве ММКФ Эксклюзив Дом-2

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Происшествия

В столичной больнице пьяный пациент избил медбрата

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В приемном отделении одной из столичных больниц мужчина набросился на медбрата. Инцидент произошел на улице Стромынка, передает агентство "Москва".

Установлено, что нападавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У медика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

В настоящее время злоумышленник задержан. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция.

3 июля 2017, 08:47

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