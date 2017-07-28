При ЧП с поездом в Барселоне пострадали десятки людей

На Французском вокзале в Барселоне пригородный поезд протаранил энергопоглащающее заграждение в конце путей, передает издание ABC. Место произошедшего оцепила полиция, с пострадавшими работают сотрудники экстренных служб.

Accidente de tren en Estación de Francia. 48 heridos al menos 5 graves. Ahora se está evacuando a las personas afectadas. pic.twitter.com/VJutZb43qG — DiegoSánchezMartinez (@DiegoSanchezMtz) 28 июля 2017 г.

Сообщается о по меньшей мере 40 раненых. По последним данным, их число достигло 48 человек. При этом повреждения почти двух десятков пострадавших потребовали госпитализации. Последствия столкновения поезда с тупиком сняли на видео очевидцы.