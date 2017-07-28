Автобус с туристами из России сгорел в Болгарии

Утром 28 июля в районе города Бургас в Болгарии воспламенился автобус, где находились десять туристов из России, передает Life.ru. Отдыхающие направлялись в местный аэропорт. По предварительным данным, возгорание произошло из-за технической неисправности.

Очевидцы сняли видео: судя по кадрам, транспортное средство выгорело практически полностью. В результате произошедшего никто не пострадал. Туристы ждут другого автобуса, который доставит их в пункт назначения.