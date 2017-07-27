В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета с пассажирами

На взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета, передает "Интерфакс". Лайнер казахстанской авиакомпании Scat Airlines, выполнявший рейс в Актау, задел хвост самолета турецкого перевозчика Turkish Airlines, который должен был лететь в Тайбэй. В результате произошедшего никто не пострадал.