Очевидцы ЧП спасли грузовик от огня
Одни тушили бензобак песком из кузова, другие – с помощью огнетушителей. А проезжающая мимо бетономешалка стала заливать бак водой. "В любой момент мог прогреметь взрыв", – цитирует свидетельницу ЧП Каролину Life.ru. Благодаря самоотверженной и слаженной работе москвичей огонь не охватил весь грузовик. Окончательно потушили пламя прибывшие вскоре пожарные.
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