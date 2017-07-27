В Москве из квартиры безработного вынесли два телевизора

В полицию обратился неработающий гражданин 1960 года рождения. Потерпевший рассказал, что в его квартиру на Нахимовском проспекте на юге столицы проник злоумышленник и, угрожая похожим на нож предметом, вынес два телевизора и два мобильных телефона, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Грабителю удалось скрыться. Материальный ущерб оценивается в 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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