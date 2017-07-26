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Происшествия

Десятки российских туристов застряли на Родосе

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Группа российских туристов не может вылететь с острова Родос. Рейс, на котором отдыхающие должны были отправиться на родину, был задержан на 12 часов по техническим причинам.

При этом отель туристам не предоставили. "Мы уже четыре часа здесь сидим без кондиционера, еды, воды. Обещают к вечеру ужин. Но все уже едят за свои деньги", – сообщила изданию "Ридус" одна из отдыхающих. Туроператор пообещал, что самолет с россиянами вылетит ранним утром 27 июля.

Автор: Евгений Мышко26 июля 2017, 18:41

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