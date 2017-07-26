Оскорбляющего русских пассажира самолета отправили в нокаут
Ролик с инцидентом опубликован в YouTube. С унижающей русских речью к пассажирам международного авиарейса обращается молодой человек. Через какое-то время один из пассажиров ударом по лицу успокоил раздухарившегося русофоба. Апплодисменты, занавес.
Оратор оказался 22-летним жителем Санкт-Петербурга. Его зовут Виталий. Свидетели говорят, что он был пьян. К слову, прежде чем начать публично унижать русских, Виталий требовал разрешения покурить в воздухе.
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