Оскорбляющего русских пассажира самолета отправили в нокаут

Во время полета из Москвы в Барселону один из пассажиров решил выступить с речью, унижающей русских. Оратор, 22-летний русофоб из Санкт-Петербурга, в итоге почувствовал на себе русский гнев.

Ролик с инцидентом опубликован в YouTube. С унижающей русских речью к пассажирам международного авиарейса обращается молодой человек. Через какое-то время один из пассажиров ударом по лицу успокоил раздухарившегося русофоба. Апплодисменты, занавес.

ПО ТЕМЕ Русофобия в Европе уходит в прошлое

Оратор оказался 22-летним жителем Санкт-Петербурга. Его зовут Виталий. Свидетели говорят, что он был пьян. К слову, прежде чем начать публично унижать русских, Виталий требовал разрешения покурить в воздухе.