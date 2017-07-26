В Москве араба с телефоном приняли за террориста

В отделение Альфа-Банка на Большой Ордынке в центре Москвы вошел мужчина средних лет, изъяснявшийся на арабском языке. Он попытался сообщить работникам банка "что-то о банкоматах". А потом написал в своем мобильном телефоне какое-то слово, которое Google перевел как "взрыв", передает РИА ФАН. Сотрудники и посетители отделения – 20 человек – были эвакуированы. Осмотр помещения не выявил взрывчатых веществ, бомб или каких-либо других опасных предметов.