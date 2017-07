В Кабуле смертник убил десятки человек

По данным Министерства внутренних дел Афганистана, в результате подрыва террориста-смертника погибли 24 человека. Еще 42 получили ранения, передает РИА Новости. Все пострадавшие – мирные жители. Злоумышленник на автомобиле устроил взрыв в Кабуле, неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Мохаммада Мохакика.

Update: 20 killed and 22 others wounded in a suicide attack in PD3 Kabul city today morning.#Afghanistan pic.twitter.com/9i5YBr5tlb