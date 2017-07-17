В Москве совладельцы квартиры устроили драку

В одной из квартир на севере Москвы два собственника, делящие одно жилое помещение, устроили драку. По предварительным данным, 27-летний мужчина не смог попасть в свою квартиру. Когда ему все же открыли дверь, молодой человек устроил драку с другим дольщиком, пенсионного возраста и его дочерью, передает Eg.Ru.

В результате драки пострадал молодой человек и женщина. Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.