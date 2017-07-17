Школьница помогла раскрыть убийство в Москве

В столице раскрыто убийство мужчины благодаря показаниям 14-летней девочки. Она оказалась свидетельницей преступления, которое было совершено 15 июля, передает агентство "Москва".

Школьница рассказала правоохранителям, что видела, как компания мужчин распивала алкоголь. Внезапно между собутыльниками возникла ссора. Один из мужчин несколько раз ударил ножом другого, после чего выбросил орудие убийства в пруд, помыл руки и скрылся.

Вскоре полиция задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина.