Известный актер умер на вокзале

В Ивано-Франковске скончался заслуженный артист Украины Владимир Пантелюк. Актер умер на вокзале, передает сайт "Мисто".

Как рассказали очевидцы, Пантелюку внезапно стало плохо, он упал и уже не смог подняться. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали его смерть.

Владимир Пантелюк работал в Ивано-Франковском театре с 1983 года. Он сыграл в ряде спектаклей, в том числе таких, как "За двумя зайцами", "Таксист-2, или Любовь на скорости".