Москвичка помогла старушке донести тяжелые сумки и ограбила

Жительница столицы ограбила 87-летнюю женщину. Как рассказала потерпевшая, по пути из магазина домой к ней подошла неизвестная и предложила помочь донести сумку с продуктами. Дойдя до нужного места, москвичка оставила пакет с продуктами, сорвала с плеча старушки сумку и скрылась, передает агентство "Москва".

Добычей грабительницы стали 30 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемая задержана.