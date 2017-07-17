Под Москвой вымогатели с гранатой натравили собаку на бизнесмена

В Подмосковье на предпринимателя напали четверо мужчин. Они вымогали у бизнесмена три миллиона рублей.
Преступники угрожали коммерсанту гранатой и натравили на него бойцовскую собаку, передает "Газета.ru". По факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.
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