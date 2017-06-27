На севере Москвы у мужчины отобрали семь миллионов

Выяснились подробности дерзкого ограбления, произошедшего 26 июня напротив дома №2А по Локомотивному проезду на севере столицы. Налетчики ехали на двух машинах – предположительно Lada Priora и Chevrolet Cruze, передает агентство городских новостей "Москва".

Злоумышленники перегородили дорогу автомобилю Chrysler 300, выстрелили в боковое стекло, избили водителя и отобрали у него семь миллионов рублей, уточнили в пресс-службе столичного управления МВД. Возбуждено уголовное дело о разбое.