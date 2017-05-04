В центре Москвы Винни Пух обокрал туристку

В центре Москвы обокрали жительницу Ульяновской области. Вором оказался мужчина в костюме Винни Пуха.

Гостья столицы отдала ему пять тысяч рублей в качестве платы за совместную фотографию и попросила вернуть сдачу. Мужчина отправился разменивать полученную сумму, но так и не вернулся. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция, передает агентство городских новостей "Москва".