В центре Москвы Винни Пух обокрал туристку

В центре Москвы обокрали жительницу Ульяновской области. Вором оказался мужчина в костюме Винни Пуха.
Гостья столицы отдала ему пять тысяч рублей в качестве платы за совместную фотографию и попросила вернуть сдачу. Мужчина отправился разменивать полученную сумму, но так и не вернулся. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция, передает агентство городских новостей "Москва".
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