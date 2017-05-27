В массовом ДТП под Москвой пострадали люди

В Подмосковье на 57-м километре Волоколамского шоссе столкнулись четыре автомобиля – Kia, Hyundai, Volkswagen и Chevrolet. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, передает РЕН ТВ.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.