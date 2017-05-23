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Происшествия

Нападение террористов в Филиппинах попало на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/Rouelle Umali
В Сети появилось видео из, как утверждается, охваченного боями между правительственными войсками и боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" филиппинского острова Минданао. На записи отчетливо слышны громкие хлопки выстрелов. По всей видимости, столкновения ведутся уже в городской черте.
прочитано 95 раз

Отметим, президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове, а также был вынужден прервать свой визит в Россию. "Президент чувствует, что он нужен в Маниле как можно скорее", – рассказал министр иностранных дел страны Алан Питер Кайетано. По его словам, Родриго Дутерте обсудил свое решение с российскими чиновниками и нашел среди них понимание.

Автор: Геннадий Куприянов23 мая 2017, 21:44

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