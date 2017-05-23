Нападение террористов в Филиппинах попало на видео

В Сети появилось видео из, как утверждается, охваченного боями между правительственными войсками и боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" филиппинского острова Минданао. На записи отчетливо слышны громкие хлопки выстрелов. По всей видимости, столкновения ведутся уже в городской черте.

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