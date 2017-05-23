Нападение террористов в Филиппинах попало на видео
Отметим, президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове, а также был вынужден прервать свой визит в Россию. "Президент чувствует, что он нужен в Маниле как можно скорее", – рассказал министр иностранных дел страны Алан Питер Кайетано. По его словам, Родриго Дутерте обсудил свое решение с российскими чиновниками и нашел среди них понимание.
Многолетняя приятельница Примадонны тяжело больна
Начался дачный сезон, а значит, пора приводить в порядок свой участок
Супруга композитора примерила провокационный наряд
Телеведущая прокомментировала слухи