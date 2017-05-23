В Лондоне эвакуируют вокзал

Правоохранители эвакуировали всех посетителей и работников лондонского вокзала "Виктория". Он будет закрыт до конца дня. На месте работает полиция, сообщает Manchester Evening News.

В настоящее время все поезда следуют мимо вокзала без остановки. По предварительным данным, на станции нашли подозрительный предмет.