В Лондоне эвакуируют вокзал

Правоохранители эвакуировали всех посетителей и работников лондонского вокзала "Виктория". Он будет закрыт до конца дня. На месте работает полиция, сообщает Manchester Evening News.
В настоящее время все поезда следуют мимо вокзала без остановки. По предварительным данным, на станции нашли подозрительный предмет.
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