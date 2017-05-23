Грабитель напал на москвича ради пакета с едой

На севере Москвы неизвестный напал на прохожего. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Плещеева, передает РЕН ТВ. Грабитель ударил жителя столицы по голове и отнял пакет с едой.

Пострадавший был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы. Возбуждено уголовное дело.