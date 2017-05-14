На севере Москвы обстреляли девушку

В столице неизвестный напал на девушку. По москвичке был открыт огонь из травматического оружия. Инцидент произошел на улице Пришвина, передает РИА Новости.
В результате происшествия девушка получила ранение. В настоящее время она госпитализирована. Полицейские ведут поиски нападавшего.
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