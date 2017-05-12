Украинского футболиста обвинили в падении девушки из окна

Защитник украинского футбольного клуба "Волынь" Дмитрий Задерецкий обвиняется в причастности к падению из окна девятого этажа 26-летней Ирины Савчук. Родные и близкие девушки утверждают, что спортсмен сам вытолкнул ее.

Инцидент произошел 7 мая 2017 года в украинском городе Луцке, передает УНН. Девушку госпитализировали с многочисленными переломами, сейчас она в реанимации. Медики оценивают ее состояние как критическое.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, стражи порядка проверяют причастность Дмитрия Задерецкого к падению девушки. "У следствия – три версии: ее сбросили с девятого этажа, вторая – девушка упала по неосторожности и третья – это была попытка самоубийства", – объяснил начальник городского отдела полиции Олег Кичук.

Однако у спортсмена своя версия произошедшего. "Футболист в показаниях объяснил, что не смог задержать девушку, а в полицию не сообщил, так как находился в состоянии аффекта", – пояснил Кичук. "Мы изъяли видео с камер наблюдения, сверяем данные с показаниями свидетелей", – заключил он. Сам игрок "Волыни" отказался предоставить комментарий сотрудникам СМИ.

Между тем сестра пострадавшей Юлия Залевская отметила, что в день происшествия Ирина отдыхала в компании друзей, среди которых был и Задерецкий. Девушка добавила, что у него были проблемы с алкоголем. "Между ними произошла ссора, после которой футболист выбросил Ирину из окна", – считает она.

Отметим, что похожий инцидент в начале мая 2017 года произошел в городе Энергодаре в Запорожской области. Женщина выбросила из окна квартиры на девятом этаже свою дочь 2005 года рождения. От полученных травм девочка скончалась. Ее мать скрылась с места происшествия.