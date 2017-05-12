Актер Степанов назвал виновницу своего падения из окна

Неожиданные подробности драмы звезды "Обитаемого острова". Оказалось, все дело в роковой случайности.

Василий Степанов дал первое после выхода из психиатрической клиники интервью. "У меня все хорошо, – сообщил актер. – Скоро снимут с ноги гипс. Пока ничем особо не занимаюсь, только своим здоровьем. Пытаюсь разработать руку, чтобы она могла писать. Вот недавно с нее сняли гипс… Друзья пока ко мне не приходили. Все заняты: у кого работа, у кого учеба. Когда я попал в больницу, звонили, сейчас – тишина. Видимо, они не в курсе моего возвращения".

Артист поставил точку и в спорах о причинах постигшего его несчастья. "Спасал кошку, – заверил Василий. – Она ползала по карнизу третьего этажа. Спустился со своего пятого и хотел ее вытащить оттуда, но не удалось. В результате получил перелом ноги и руки".

После случившегося Степанова отправили в психиатрическую клинику. "Меня там никто не обижал. Несмотря на то что лежал в общей палате, больные не проявляли ко мне особого интереса. Они все нормальные люди, просто у каждого – своя боль", – цитирует звезду фильма "Обитаемый остров" газета "Собеседник".

Напомним, утром 10 апреля Степанов выпал из окна. Актер был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. По словам очевидцев, Василия никто не толкал, он упал сам. Репортеры выяснили, что Степанов уже семь лет стоит на учете в столичной клинике. Проблемы со здоровьем возникли еще во времена учебы в вузе, вследствие чего он стал застенчивым и даже замкнутым.