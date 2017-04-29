Стажер посадил самолет без переднего шасси
Жесткая посадка легкого самолета попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как машина приземляется и фактически впивается передней частью в асфальт. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ролик публикует 9 News.
WATCH: Plane makes emergency landing at Archerfield Airport with a nose gear failure. #9News pic.twitter.com/pG5p6ygfn4— Nine News Queensland (@9NewsQueensland) 27 апреля 2017 г.
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