Шеф-повар московского ресторана выстрелил в посетителя

В ресторане на проспекте Мира в Москве шеф-повар выстрелил в посетителя. Конфликт произошел из-за жалобы на антисанитарию в заведении.

"Мужчины вышли на улицу, где повар достал пневматический пистолет и выстрелил в посетителя, а тот запрыгнул на багажник автомобиля Audi A6, принадлежащего повару, и упал оттуда", – рассказал агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Пострадавший был доставлен в больницу, шеф-повар находится под подпиской о невыезде.

