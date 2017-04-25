Пассажиры микроавтобуса погибли при взрыве бомбы

По меньшей мере десять человек погибли при взрыве бомбы с дистанционным управлением в микроавтобусе на северо-западе Пакистана, передает Reuters со ссылкой на местных чиновников. Среди жертв есть женщина и ребенок. По предварительным данным, террористы заложили взрывное устройство в микроавтобус на границе с Афганистаном.